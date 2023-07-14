Подмосковье 14 июля 2023, 15:00 Подмосковный производитель мороженого стал одним из лучших на всероссийском конкурсе брендов «Айскейк-Эко»

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Компания из Подмосковья стала одним из победителей всероссийского конкурса новых лучших брендов. Производитель мороженого «Айскейк-Эко» из Мытищ стал победителем в партнерской номинации X5.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания работает в своем сегменте уже около 10 лет. На производстве компаний в Долгопрудном трудится более 100 человек. Продукция известна не только в регионе, но и за рубежом. Основатель предприятия Алексей Королев рассказал, что бизнес начался буквально на кухне — экспериментальное мороженое он делал у себя дома на ледяной сковороде при помощи шпателя, после чего был создан небольшой цех мощностью четыре тонны в месяц.

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«Из него мы очень быстро „выросли“ и построили следующий цех уже на 40 тонн в месяц. Этот цех стал нам мал в 2019 году, тогда же запустили новую площадку мощностью порядка 450 тонн в месяц. На ней работаем и сейчас», — сказал директор компании Алексей Юдин.

Клиентами компании стали крупные торговые сети, а часть магазинов продает продукцию компании под собственной торговой маркой.

«Мы делаем для них максимально качественный и вкусный продукт и, как показывает практика, весьма востребованный у покупателей. Так, если говорить о наших продажах, в этом году в сравнении с прошлым, они увеличились двукратно. И это свидетельство того, что для многих покупателей на первом месте стоит не столько бренд, сколько качество продукта», — добавил Юдин.

Среди лучших брендов также оказались два других предприятия из Подмосковья. Всего лауреатов свыше 30. Регион представляли более 100 предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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