Подмосковье 13 июля 2023, 10:37 Подмосковный производитель косметики заключил с Вьетнамом экспортный контракт на 53 тысячи долларов Unsplash

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Компания «Твинс Тэк» из Ленинского округа подписала экспортный контракт с Вьетнамом на поставку косметики. Его сумма составила 53,4 тысячи долларов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие познакомилось с потенциальным партнером на выставке в Турции. Участие в ней стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки экспорта. Компания стала участником группового стенда для демонстрации подмосковных товаров. Фонд взял на себя как организационные вопросы, так и финансирование части расходов.

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«Твинс Тэк» работает на рынке более 20 лет. Предприятие выпускает около 120 миллионов единиц продукции ежегодно. Это аптечная и омолаживающая косметика, дезинфицирующие средства и многое другое.

С начала года 80 предприятий региона приняли участие в девяти международных выставках. Стенды были представлены в Эфиопии, Турции, Узбекистане и ОАЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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