Подмосковье 23 января 2023, 13:49 Подмосковный производитель контактных линз начнет изготавливать уникальные для России системы их очистки

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Компания по производству контактных линз «Окей Вижен Технологии» займется изготовлением пероксидных систем их очистки. Для этого предприятие построит еще один корпус площадью 1450 квадратных метров в особой экономической зоне «Дубна». С 2019 года организация работает на арендованных площадях в инновационно-технологическом центре «Ломоносов».

«Объем инвестиций предприятия в развитие производства увеличится почти в три раза: со 100 до 275,3 миллиона рублей», — пояснила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Соответствующее соглашение предприятие подписало с Мининвестом и управляющей компанией «Дубны».

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Благодаря проекту в стране появятся первые в России одноступенчатые пероксидные системы для очистки контактных линз. Также сами линзы будут изготавливаться методом формования.

«Окей Вижен Технологии» планирует обеспечить отечественный рынок однодневными мягкими контактными линзами и занять 5% своего сегмента. В будущем компания собирается поставлять продукцию в страны Юго-Восточной Азии.

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