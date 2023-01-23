23 января 2023, 13:49
Подмосковный производитель контактных линз начнет изготавливать уникальные для России системы их очистки
Компания по производству контактных линз «Окей Вижен Технологии» займется изготовлением пероксидных систем их очистки. Для этого предприятие построит еще один корпус площадью 1450 квадратных метров в особой экономической зоне «Дубна». С 2019 года организация работает на арендованных площадях в инновационно-технологическом центре «Ломоносов».
«Объем инвестиций предприятия в развитие производства увеличится почти в три раза: со 100 до 275,3 миллиона рублей», — пояснила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Соответствующее соглашение предприятие подписало с Мининвестом и управляющей компанией «Дубны».
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Благодаря проекту в стране появятся первые в России одноступенчатые пероксидные системы для очистки контактных линз. Также сами линзы будут изготавливаться методом формования.
«Окей Вижен Технологии» планирует обеспечить отечественный рынок однодневными мягкими контактными линзами и занять 5% своего сегмента. В будущем компания собирается поставлять продукцию в страны Юго-Восточной Азии.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Дубна
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