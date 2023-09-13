Подмосковье 13 сентября 2023, 17:22 Подмосковный производитель индикаторов короткого замыкания подписал экспортный контракт с Перу МНПП «АНТРАКС»

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Подмосковное научно-производственное предприятие «Антракс» подписало экспортный контракт с Перу. С потенциальными клиентами компания, специализирующаяся на изготовлении индикаторов короткого замыкания, познакомилась на международной выставке в этом году.

Продукция предприятия из Фрязина позволяет быстро обнаружить аварию на воздушных линиях и в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей.

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«По итогам этой выставки МНПП „Антракс“ подписало в общей сложности три экспортных контракта на общую сумму более 7,4 миллиона рублей. Помимо Перу в число контрагентов также вошли компании из ОАЭ и Индонезии», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По словам директора МНПП «Антракс» Андрея Кучерявенкова, сложные климатические условия некоторых регионов определяют более жесткие требования к отбору оборудования. Устройства подмосковной компании стабильно работают при экстремально высоких температурах и имеют максимальную степень защиты от попадания влаги.

«Страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока давно в фокусе нашего внимания. Вопросы надежности и качества электроснабжения там стоят особенно остро», — заключил он.

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