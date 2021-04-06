Подмосковный проект вышел в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Представитель Подмосковья прошел в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Михаил Иванов из Красногорска представил творческий проект «Город А». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В Краснодаре прошел первый полуфинал второго сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 140 человек из 35 регионов. Все они продемонстрировали лучшие результаты при дистанционном тестировании.

Участники в полуфинале решали региональные кейсы и представляли свои проекты. Жюри оценили презентации и выбрали лучшие проекты. Эксперты также провели для всех мастер-классы.

По итогам полуфинала в следующий этап прошли 30 участников из 16 регионов. Путевку в финал от Подмосковья получил Михаил Иванов из Красногорска, представивший проект «Город А». Это масштабная презентация городов области. В конкурсе соревнуются творческие коллективы Подмосковья. Участники делятся талантами, опытом и самыми свежими творческими идеями.

Региональные полуфиналы Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России — Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводят в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».