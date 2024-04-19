Подмосковье 19 апреля 2024, 12:18 Подмосковный проект вышел в финал премии по профориентации Министерство образования МО

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Торжественное награждение победителей Национальной премии «Россия — мои горизонты» пройдет 23 апреля в Москве на ВДНХ. В конкурсе участвовали более трех тысяч проектов в области профориентации для школьников.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, бороться за победу в 25 номинациях будут 70 лучших проектов и инициатив, которые помогут ученикам определится с будущей профессией.

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Одним из финалистов конкурса стал проект Областной гимназии имени Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики» в номинации «Инновации в профориентации».

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