Подмосковный проект вошел в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Созданный Мособлконтролем проект «Умные контракты — технологический прорыв в сфере закупок» вошел в топ-100 на форуме Сильные идеи для нового времени». Он помог оптимизировать госзакупки и сократить нарушения при поставке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Итоги форума подвел президент РФ Владимир Путин на заседании 20 июня. Подмосковный проект стал одним из 100 лучших среди 19 500 заявок. Теперь он получит поддержку и внедрение.

Технология, разработанная Мособлконтролем позволила обеспечить технологическую основу для равноправия бизнеса и государства в сфере контрактов. При этом процесс их взаимодействия стал прозрачным, а многие негативные факторы устранились. Так, количество нарушений при поставке, приемке и оплате заметно снизилось, а средний срок оплаты составил 2,6 рабочих дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, 1 августа для предпринимателей начнется конкурс грантов и субсидий на развитие.