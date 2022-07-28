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    28 июля 2022, 16:37

    Подмосковный проект вошел в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

    Александра Перепечаева

    Созданный Мособлконтролем проект «Умные контракты — технологический прорыв в сфере закупок» вошел в топ-100 на форуме Сильные идеи для нового времени». Он помог оптимизировать госзакупки и сократить нарушения при поставке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

    Подмосковный проект вошел в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

    Итоги форума подвел президент РФ Владимир Путин на заседании 20 июня. Подмосковный проект стал одним из 100 лучших среди 19 500 заявок. Теперь он получит поддержку и внедрение.

    Технология, разработанная Мособлконтролем позволила обеспечить технологическую основу для равноправия бизнеса и государства в сфере контрактов. При этом процесс их взаимодействия стал прозрачным, а многие негативные факторы устранились. Так, количество нарушений при поставке, приемке и оплате заметно снизилось, а средний срок оплаты составил 2,6 рабочих дня.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, 1 августа для предпринимателей начнется конкурс грантов и субсидий на развитие.