Подмосковный проект вошел в шорт-лист социальной премии «Жить вместе». Сеть альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» объединяет кафе для поддержки людей с деменцией. Первое такое заведение открылось в Видном.

В 2022 году премию «Жить вместе» вручают уже в третий раз. Ее призовой фонд составил 600 тысяч рублей. Заявки принимались в шести номинациях: «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство». Всего на получение премии отправили 513 заявок из 77 регионов России. Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» заняло третье место.

«Суть проекта в том, что мы создаем пространства, куда приходят люди с деменцией и их близкие. Это международный формат, который мы внедрили в России. Теперь в России развиваются такие альц-кафе, чтобы у семей была возможность прийти со своим близким с деменцией и хорошо провести время», — рассказала инициатор сети альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» Александра Щеткина.

Победителем в номинации «Среда» стал хоспис «Анастасия». В жюри премии «Жить вместе» в 2022-м вошли известные общественные деятели, представители науки и искусства, театральные деятели и журналисты.