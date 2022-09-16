Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию | 360°

Все новости

Общество

16 сентября 2022, 17:29

«Внимание! Еда» проверила покупной шашлык

Подмосковье

16 сентября 2022, 17:28

Призы по акции «Передай показания с умной платежкой» приготовили для жителей Подмосковья

Реклама

Подмосковье

16 сентября 2022, 17:08

Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки

Подмосковье

16 сентября 2022, 17:08

Союз художников Ногинска отметил юбилей новой выставкой

Мир

16 сентября 2022, 17:05

Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы

Общество

16 сентября 2022, 17:02

ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков

Мир

16 сентября 2022, 17:00

Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:56

Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию

Спецоперация

16 сентября 2022, 16:54

Обязательства не включены. Помощь НАТО не даст Украине никаких гарантий

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:56

Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию

Читать 360tv в

Комитет по цифровизации тарифного регулирования в Московской области представил свой уникальный проект на соискание всероссийской премии «Народное признание». В рамках конкурса выберут лучшие электронные сервисы, разработанные для получения государственных услуг.

На право стать лучшими цифровыми сервисами госуслуг в этом году претендуют более 80 проектов из 35 регионов. Жители в ходе открытого голосования выберут лучшие проекты, которыми пользуются в повседневной жизни.

Реклама

В пресс-службе комитета отметили, что благодаря цифровым инструментам удалось в короткие сроки реализовать поручение губернатора Подмосковья по установлению единых тарифов внутри городских округов.

Реклама

Премия «Народное признание» проводится в рамках X всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» уже в четвертый раз. Проголосовать за понравившиеся проекты жители  могут до 29 сентября на сайте форума «ПРОФ-IT».

Госуслуги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама