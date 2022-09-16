Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию

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Комитет по цифровизации тарифного регулирования в Московской области представил свой уникальный проект на соискание всероссийской премии «Народное признание». В рамках конкурса выберут лучшие электронные сервисы, разработанные для получения государственных услуг.

На право стать лучшими цифровыми сервисами госуслуг в этом году претендуют более 80 проектов из 35 регионов. Жители в ходе открытого голосования выберут лучшие проекты, которыми пользуются в повседневной жизни.

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В пресс-службе комитета отметили, что благодаря цифровым инструментам удалось в короткие сроки реализовать поручение губернатора Подмосковья по установлению единых тарифов внутри городских округов.

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Премия «Народное признание» проводится в рамках X всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» уже в четвертый раз. Проголосовать за понравившиеся проекты жители могут до 29 сентября на сайте форума «ПРОФ-IT».

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