Подмосковье 05 июня 2023, 10:41 Подмосковный проект «Школьная медицина» поддержали на законодательном уровне Пресс-служба ВРКБ

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Проект «Школьная медицина» из Подмосковья поддержали на законодательном уровне. Его обсудили на рабочем совещании в рамках направление «Крепкая семья» народный программы партии «Единая Россия» в Ленинском округе.

Мероприятие прошло на базе Лопатинской средней школы. На нем обсудили организацию и внедрение проекта в образовательных учреждениях. По словам первого заместителя председателя комитета Совета федерации России по социальной политике Ольги Забраловой, по данным ВЦИОМ 95% опрошенных считают, что в школах и детских садах должны присутствовать медработники, 84% из них заявили, что их присутствие должно быть ежедневным.

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«Государственной Думой РФ принят закон о школьной медицине, инициированный „Единой Россией“. По инициативе партии Министерство просвещения РФ совместно с Министерством здравоохранения РФ разработает программу модернизации школьных медкабинетов и обеспечении их медицинским персоналом», — сказала она.

Проект внедрят в пилотном формате в Подмосковье и Тульской области. После этого его реализуют в других субъектах страны.

Автором новый модели профилактической работы стал главврач больницы в Видном Бутай Бутаев. Проект позволит создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей за счет раннего выявления патологий и перехода на электронный документ оборот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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