Подмосковье 19 апреля 2023, 17:20 Подмосковный проект развития народных промыслов презентовали в Пятигорске Министерство культуры и туризма МО

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Министерство культуры и туризма Московской области презентовало специальный проект в области народных художественных промыслов. Это произошло во время международной выставки легкой промышленности «Мягкое золото России» в Пятигорске.

Участники мероприятия особенно заинтересовались программой министерства «Творческая профориентация».

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«Она создавалась с целью привлечения молодых специалистов в отрасль народных художественных промыслов. Проект знакомит школьников с миром творческих профессий на базе университетов Гжели, Федоскино и Богородское», — сообщил первый замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко.

Выставку посетили более 3,5 тысячи экспертов со всей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.

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