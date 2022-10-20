Подмосковный проект развития библиотек признали одним из лучших в России | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 12:22 Подмосковный проект развития библиотек признали одним из лучших в России

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Некоторые проекты Московской области оказались в списке практик, которые Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития России рекомендовали для распространения во всех российских регионах. Речь идет о таких проектах, как «Цифровая трансформация школьной библиотеки» и «Метапредметные технологии для развития ключевых компетентностей».

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, за последнее время удалось достигнуть в этой сфере значительных подвижек. Особенно это касается настолько важных для общества сфер жизни, как образовательный процесс или методики социальной поддержки населения.

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«При решении социальных вопросов и внедрении чего-то нового мы учитываем реальные запросы жителей, и в этом наши подходы с Агентством стратегических инициатив совпадают. Уверена, что практики и опыт Московской области пригодятся и будет полезны для тиражирования в других регионах страны», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Тот проект, который посвящен трансформации библиотеки, состоит из четырех важных частей. Например, работа с детьми и полноценное обучение школьников многим дисциплинам, в том числе общению с преподавателями и изучению цифровой культуры. Рассматривается также и само пространство библиотеки, в котором можно организовать все так, чтобы было удобно реализовывать в нем дополнительные программы в образовании.