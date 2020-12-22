22 декабря 2020, 18:07
Подмосковный проект помог 1,2 тысячи пенсионеров обучиться новым профессиям
Более 1,2 тысячи пенсионеров Подмосковья обучились новым профессиям благодаря региональному проекту. Среди самых востребованных направлений оказались инженерное дело, бухгалтерия, управление закупками, информационные технологии.
Участие в проекте «Старшее поколение» приняли пенсионеры от 50 лет. Они завершили профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование.
Это подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, проект — часть национальной программы «Демография».
В Подмосковье получить дополнительное профессиональное образование сегодня помогают и жителям, пострадавшим от коронавируса. Такую возможность им открыл союз WorldSkills Russia.
Каждое мероприятие нацелено на поддержку жителей в сфере занятости населения и повышение конкурентоспособности на рынке труда. Записаться на обучение возможно онлайн через портал trudvsem.ru.