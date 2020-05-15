Подмосковный проект победил в конкурсе по развитию России. Он обошел больше 260 участников в своей номинации

Подмосковный образовательный проект одержал победу в конкурсе, направленном на социально-экономическое развитие России. Он выиграл в одной из номинаций, где опередил больше 260 участников.

Лидировал проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом». Победа завоевана в одной из популярнейших номинаций «Наука и образование».

Такой проект успешно реализуют в Подмосковье несколько лет. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Данный проект дает возможность получить профессиональное образование одновременно со средним общим. Пока школьник учится, он может параллельно освоить рабочую профессию. Это очень важная и нужная инициатива — ребята с удовольствием принимают в ней участие», — сказала она.

Многим проект помогает определиться и с будущей профессией. Ирина Каклюгина отметила, что ребятам удастся понять то, чем они хотят заниматься, какое направление им подходит.

Конкурс организовали в Агентстве стратегических инициатив.

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что в Московской области открыли запись детей в кружки или секции на новый учебный год. Такие программы дополнительного образования стартуют уже осенью.