Подмосковный проект по обучению участковых врачей презентовали в 11 регионах России | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:23 Подмосковный проект по обучению участковых врачей презентовали в 11 регионах России

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Проект «Наш участковый врач», созданный НИКИ детства и Минздравом Подмосковья представили в 11 регионах страны. Главврач НИКИ Теа Маргиева презентовала его в Северной Осетии.

Она отметила, что участковые врачи испытывают большие нагрузки, а благодаря проекту они могут проходить психологические тренинги, стажировки и симуляционное обучение.

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«В рамках проекта при содействии специалистов Учебного центра НИКИ детства на рабочих местах организуются психологические тренинги и симуляционное обучение, стажировки, в медучреждениях возрождается институт наставничества, проводятся образовательные программы», — сказала она.

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В Северное Осетии проект запустят при участии специалистов НИКИ. Они разработают программу и окажут организационную помощь.