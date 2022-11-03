Подмосковный проект обучения участковых врачей презентовали в Приморском крае | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:42 Подмосковный проект обучения участковых врачей презентовали в Приморском крае

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Научная конференция состоялась во Владивостоке. На ней специалисты из НИКИ детства Минздрава Подмосковья представили проект «Наш участковый врач».

Свыше 300 врачей из 49 регионов России ознакомились с программами обучения на симуляторах, тренингами для предотвращения профессионального выгорания, стажировками и другими составляющими проекта.

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Замдиректора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева рассказала, что проект нашел поддержку во многих городах страны.

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«Самое главное, что от презентации проекта до его реализации на практике уходит минимум времени», — отметила она.

В ходе мероприятия специалисты НИКИ детства также обсудили ряд вопросов с представителями Минздрава Приморского края.

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