Подмосковье 02 декабря 2022, 12:54 Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили в Астрахани Unsplash

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Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева представила в Астрахани проект «Наш участковый врач». Он был разработан Минздравом Подмосковья и НИКИ детства.

Смысл проекта «Наш участковый врач» заключается в поддержке педиатров. Он развивает наставничество, повышает уровень профессионализма, а также дает психологическую защиту специалистам. Это делается для того, чтобы предотвратить отток врачей из поликлиник Подмосковья и улучшить качество оказания медицинской помощи детям.

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Программу представили уже в 22 регионах России, включая Ижевск, Томск, Красноярск и Оренбург. Теперь с проектом смогли ознакомиться и специалисты в Астрахани.

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