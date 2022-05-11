В Москве в комплексе «Гостиный двор» открылся форум «Здоровье нации — основа процветания России». Первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова представила проект «Наш участковый врач» на пленарном заседании в рамках форума.

«Одним из приоритетных направлений для нас является развитие первичного звена. В Подмосковье трудятся свыше 1,5 тысячи участковых педиатров и более 2,2 тысячи участковых терапевтов. Мы разработали проект по их поддержке и привлечению новых специалистов. Это целый комплекс мер, который включает психологическую поддержку, что позволяет защитить наших врачей от эмоционального выгорания. Развитие профессиональных навыков благодаря зарубежным стажировкам и обменам лучшими практиками с ведущими медицинскими экспертами», — рассказала Светлана Стригункова.

На стенде Московской области презентовали ведущие достижения в области родовспоможения и сопровождения беременных Московским областным перинатальным центром и Наро-Фоминским перинатальным центром. Также здесь можно узнать о новых подходах при реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые применяют в Солнечногорской областной больнице, и реализации нового проекта по поддержке участковых педиатров и терапевтов на базе НИКИ детства.

«Проблемы детства — это всегда приоритетные проблемы, не зря говорят, что здоровье детей — это будущее России, это проблемы национальной безопасности. Поэтому научные наши изыскания, они тоже направлены на здоровье сберегающие технологии. Скажем, 100% излечение детей с гепатитом С — это сохранение репродуктивной функции. Эта девушка, будучи взрослой — не заразит своего ребенка, к примеру», — отметила д. м. н., профессор, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

На открытии форума выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, он отметил два приоритетных направления в здравоохранении — пропаганда и вовлечение в ЗОЖ людей старше 35 и детское здоровье.

«Среди молодежи приверженность физкультуре, по данным Минспорта, достаточно высокая, порядка 85% активно занимаются физкультурой, но вот после 25-30 лет, к сожалению, эта активность снижается», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В прошлом году Минздрав Подмосковья по итогам форума одержал победу в конкурсе «Лучшая экспозиция». Форум «Здоровье нации — основа процветания России» продлится до 13 мая.

Ранее стало известно, что врачи в Подмосковье могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором выступил губернатор региона Андрей Воробьев.