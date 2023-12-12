Подмосковье 12 декабря 2023, 12:44 Подмосковный проект «Добрая комната» занял 2-е место на премии «Мы вместе» Проект «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. / Линара Самединова

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Подмосковный проект «Добрая комната» занял второе место в финале премии «Мы вместе» 2023 года. Об этом сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Инициативу отметили в номинации «Здоровье нации».

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«Искренне рада, что столь важный проект добился такого результата. Дарить добро и поддерживать детей — бесконечно важно», — заявила Самединова.

Она поблагодарила всех, кто голосовал за проект на сайте добро.рф. Программа «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Маленьким пациентам помогают медучреждения, в пространствах они могут поиграть в настольные игры, почитать книги, позаниматься на спортивных снарядах.

Сейчас в регионе насчитывается более 100 комнат.

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