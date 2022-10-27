Подмосковный проект для участковых врачей представили на конференции в Тульской области | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 19:17 Подмосковный проект для участковых врачей представили на конференции в Тульской области

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В Тульской области специалисты представили подмосковный проект «Наш участковый врач». Самая главная задача такого проекта — сделать так, чтобы условия труда стали лучше для педиатров и терапевтов, постепенно росло их число, закрепить в профессии молодых специалистов.

В проекте смогут принять участие теперь еще и педиатры из Тулы. Все вопросы, которые при этом нужно будет решить, обсудили на встрече с министром здравоохранения Тульской области Дмитрием Марковым, также на ней присутствовал внештатный педиатр Министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева.

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«Ключевая цель проекта — снизить нагрузку на врачей, помочь им более рационально использовать свое время — больше внимания уделять пациентам, а не оформлению документов. Ряд решений, которые мы предлагаем, уже работают в Тульской области», — сказала Нисо Одинаева.

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В рамках этого проекта у педиатров получатся новые возможности для обучения. Они также смогут рассчитывать на всестороннюю помощь, в том числе от собственных наставников и даже психологов. Основная цель такой работы будет в том, чтобы не допустить у врачей с особенно важной специальностью профессионального выгорания. Участники встречи условились о том, что первый подобный семинар состоится онлайн для педиатров из Тулы уже завтра, 28 октября.