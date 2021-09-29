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    29 сентября 2021, 18:22

    Подмосковный препарат для постковидной реабилитации «Лонгидаза» получил патент в Европе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Изготавливаемый в Подмосковье препарат «Лонгидаза» получил европейский патент, который будет действовать в Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии, Бельгии и Великобритании. В условиях ковида его используют для лечения вызванных этой инфекцией осложнений.

    Подмосковный препарат для постковидной реабилитации «Лонгидаза» получил патент в Европе | Изображение 1

    Выпускает «Лонгидазу» фармацевтическая фирма «Петровакс Фарм». Этот препарат создали для лечения или профилактики болезней в областях пульмонологии, урологии, косметологии.

    Кроме того, его применяют для постковидной реабилитации. Теперь он получил европейский патент, рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Экспорт фармацевтической продукции — одно из важных направлений развития Подмосковья. Патентование новых препаратов на зарубежных рынках позволит увеличить его объем

    Екатерина Зиновьева.

    Патент в Европе обеспечит производителю правовую защиту своей разработки на протяжении 20 лет.

    Востребованность препарата

    В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что, по прогнозам, общий объем продаж «Лонгидазы» в этом году превысит 1,5 миллиона упаковок.

    Сегодня у «Лонгидазы», уникальной разработки российских ученых, нет аналогов. Препарат востребован в России и СНГ. Это отметил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

    Мы видим большой потенциал для расширения географии применения, в том числе в Европе

    Михаил Цыферов.

    Он добавил, что патентная защита в Европе дает гарантии по охране препарата от недобросовестной конкуренции.