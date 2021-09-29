Подмосковный препарат для постковидной реабилитации «Лонгидаза» получил патент в Европе
Изготавливаемый в Подмосковье препарат «Лонгидаза» получил европейский патент, который будет действовать в Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии, Бельгии и Великобритании. В условиях ковида его используют для лечения вызванных этой инфекцией осложнений.
Выпускает «Лонгидазу» фармацевтическая фирма «Петровакс Фарм». Этот препарат создали для лечения или профилактики болезней в областях пульмонологии, урологии, косметологии.
Кроме того, его применяют для постковидной реабилитации. Теперь он получил европейский патент, рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Экспорт фармацевтической продукции — одно из важных направлений развития Подмосковья. Патентование новых препаратов на зарубежных рынках позволит увеличить его объем
Патент в Европе обеспечит производителю правовую защиту своей разработки на протяжении 20 лет.
Востребованность препарата
В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что, по прогнозам, общий объем продаж «Лонгидазы» в этом году превысит 1,5 миллиона упаковок.
Сегодня у «Лонгидазы», уникальной разработки российских ученых, нет аналогов. Препарат востребован в России и СНГ. Это отметил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.
Мы видим большой потенциал для расширения географии применения, в том числе в Европе
Он добавил, что патентная защита в Европе дает гарантии по охране препарата от недобросовестной конкуренции.