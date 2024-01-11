11 января 2024, 14:49
Подмосковный предприниматель подарил сельскому Дому культуры «Пахра» телевизор
Предприниматель Карапет Кошаташян подарил сельскому Дому культуры «Пахра» телевизор. В прошлом году он презентовал воспитанникам ДК оборудование для фотостудии.
«Вместе с детьми мы снимаем немало роликов со сказками, выкладываем их в социальных сетях. После того, как у нас появилось профессиональное оборудование, мои воспитанники учатся правильно выставлять освещение, и наши видеоматериалы стали более качественными», — отметила руководитель сельского Дома культуры «Пахра» Ольга Котешова.
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Кошаташян пояснил, что делает доброе дело для того, чтобы с него брали пример другие предприниматели округа. «Мы вместе будем стараться для нашего будущего. Наше будущее — это наши дети», — заключил Кошаташян.
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