Подмосковье 11 апреля 2023, 13:40 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предпринимателю доказать невиновность в суде Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев помог бизнесмену доказать факт невиновности в суде, сообщает пресс-служба омбудсмена. Гендиректор строительной компании обвинялся в мошенничестве.

Адвокат подсудимого обратился к Уполномоченному в ноябре 2022 года. По версии следствия, компания похитила денежные средства на общую сумму более 200 миллионов рублей при выполнении работ по госконтракту. Глава предприятия был приговорен судом к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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Сторона защиты бизнесмена подчеркнули, что изложенные судом выводы в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны только на предположениях. Адвокаты уверены, что представители обвинения не учли важные факты, которые могли бы повлиять на мнение суда. Защитники не согласились и с суммой изложенного ущерба.

Изучив материалы дела, омбудсмен пришел к выводу, что правосудие проигнорировало позицию защиты, а свидетельствующие факты об отсутствии события преступления оставлены без внимания. Уполномоченный лично направил запрос в прокуратуру Московской области, где отметил необходимость и целесообразность обжалования инстанцией приговора в отношении обвиняемого. После рассмотрения судом апелляционной жалобы предприниматель был освобожден от уголовной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки бизнеса в регионе. Одной из важнейших задач властей Подмосковья является развитие промышленности и предпринимательства в условиях санкций.