Подмосковный повар принял участие в акции «Готовь как спецназ»

В гриль-бар подмосковного повара Арсена Дали нагрянул спецназ — но с самыми добрыми намерениями! К тридцатилетию ФСИН сделали видеокнигу с любимыми рецептами спецназовцев. И стартовала акция — «Готовь как спецназ». Ее поддержали блогеры, певцы, повара со всей России.

Источник фото: телеканал «360»

Арсен Дали знаменит тем, что в 2019-м сделал самую длинную в мире шаурму. На этот раз он решил приготовить любимое блюдо подмосковных спецназовцев — хашламу из баранины.

Источник фото: телеканал «360»

Хашлама из баранины — это мясо и овощи, приготовленные в казане. Подается с зеленью и лепешками.

Источник фото: телеканал «360»

Но Арсен решил добавить свой секретный ингредиент.

«Я от рецепта немножко свернул налево, мы пиво добавим, без пива никак! Пусть они не знают», — поделился своей тайной креативный кулинар и ресторатор Арсен Дали.