Подмосковный портал исполнения контрактов представили на выставке «Госзаказ»

Московская область принимает участие в форуме-выставке «Госзаказ», который проходит на ВДНХ. Своим опытом в сфере закупок делятся 85 регионов страны. Подмосковье представило уникальный проект — портал исполнения контрактов.

Подмосковья делится на выставке передовыми разработками в сфере цифровизации. Всеобщее внимание привлек портал исполнения контрактов. Эта платформа позволяет бизнесу эффективно взаимодействовать с властью. Благодаря сайту система закупок становится максимально удобной и прозрачной. Основная цель проекта — полный отказ от бумажных документов.

«Во-первых, электронный документ нельзя потерять, изменить, потому что следы в системе остаются. Работа начинается с формирования электронной карточки контракта, это этап, когда оцифровываются все условия контракта», — пояснил Виктор Королихин, председатель Контрольно-счетной палаты Московской области.

Он уточнил, что в системе можно увидеть весь расклад по Московской области, информация обновляется в режиме онлайн. Пользователи могут наблюдать, на каком этапе находится заказ.

Сервис «умный контракт» позволяет полностью исключить человеческий фактор, а следовательно, ошибки. Если раньше на составление контракта приходилось тратить время и ресурсы, сейчас все делает система.

Разработка поможет максимально усовершенствовать сферу закупок на территории Подмосковья. Всего на стенде Московской области представлено 10 сервисов. Участники выставки могут ознакомиться со всеми сервисами с помощью интерактивной панели.

Деловая программа форума очень насыщенная — заседания, круглые столы. Участники уже заключают новые контракты. Выставка на ВДНХ продлится по 26 марта.