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    08 июня 2021, 14:58

    Подмосковный поезд в память о подольских курсантах совершил первые 288 рейсов

    Анастасия Аброськина

    Электропоезд в память о подвиге подольских курсантов, запущенный в Подмосковье 7 мая, совершил первые 288 рейсов. Он курсирует между Шаховской и Серпуховом.

    Подмосковный поезд в память о подольских курсантах совершил первые 288 рейсов | Изображение 1

    Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В ЦППК уточнили, что более сотни рейсов пришлось на часы пик.

    Ежедневно со станций участка этого поезда отправляются свыше 320 тысяч человек

    пресс-служба ЦППК.

    В салоне разместили плакаты с хроникой военных событий, с именами и фотографиями героев. Вагоны украсили лентами и звездами.

    Подмосковный поезд в память о подольских курсантах совершил первые 288 рейсов | Изображение 2

    Когда поезд торжественно запускали в мае, на церемонии были и семьи подольских курсантов.

    В 1941 году курсанты обороняли рубежи на подступах к Москве и задержали фашистов, преградив им путь к столице ценой своих жизней.