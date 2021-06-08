Подмосковный поезд в память о подольских курсантах совершил первые 288 рейсов

Электропоезд в память о подвиге подольских курсантов, запущенный в Подмосковье 7 мая, совершил первые 288 рейсов. Он курсирует между Шаховской и Серпуховом.

Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В ЦППК уточнили, что более сотни рейсов пришлось на часы пик.

Ежедневно со станций участка этого поезда отправляются свыше 320 тысяч человек пресс-служба ЦППК.

В салоне разместили плакаты с хроникой военных событий, с именами и фотографиями героев. Вагоны украсили лентами и звездами.

Когда поезд торжественно запускали в мае, на церемонии были и семьи подольских курсантов.

В 1941 году курсанты обороняли рубежи на подступах к Москве и задержали фашистов, преградив им путь к столице ценой своих жизней.