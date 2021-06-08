08 июня 2021, 14:58
Подмосковный поезд в память о подольских курсантах совершил первые 288 рейсов
Электропоезд в память о подвиге подольских курсантов, запущенный в Подмосковье 7 мая, совершил первые 288 рейсов. Он курсирует между Шаховской и Серпуховом.
Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В ЦППК уточнили, что более сотни рейсов пришлось на часы пик.
Ежедневно со станций участка этого поезда отправляются свыше 320 тысяч человек
пресс-служба ЦППК.
В салоне разместили плакаты с хроникой военных событий, с именами и фотографиями героев. Вагоны украсили лентами и звездами.
Когда поезд торжественно запускали в мае, на церемонии были и семьи подольских курсантов.
В 1941 году курсанты обороняли рубежи на подступах к Москве и задержали фашистов, преградив им путь к столице ценой своих жизней.