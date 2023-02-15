15 февраля 2023, 14:21
Подмосковный подход к лечению детей с гепатитом C признали лучшим в России
Опыт Подмосковья по лечению больных гепатитом С детей признали лучшим в России — об этом в эфире «Область перемен» рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева. Другая гостья программы — генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко — назвала самую популярную выставку прошлого года.
Революция в лечении
Гепатит С считается грозным диагнозом, его называют «ласковым убийцей». Но в Подмосковье одними из первых в России научились не только вовремя выявлять, но и спасать детей с хроническим заболеванием.
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«Раньше такое лечение проводилось препаратами, которые очень тяжело переносились детьми. Когда появились лекарства, способные полностью вылечить, и при этом не имели большого спектра осложнений, это была революция», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.
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Она уточнила, что препараты доступны по полису ОМС и абсолютно бесплатны в Подмосковье. Передовой опыт региона в борьбе с гепатитом С признан лучшим в России. Другие области уже перенимают успешные практики.
«Вау-эффект»
Около двух миллионов человек посетили выставки в подмосковных музеях в 2022 году. При этом самой популярной экспозицией стала «Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме». Это собрание знаменитых картин великих художников из 29 городов России.
Популярной оказалась и выставка «Под знаком Рубенса», которую до сих пор можно увидеть в музее «Новый Иерусалим». В конце декабря здесь открылась еще одна экспозиция под названием «Реконкиста красоты».
«Наша задача — поддерживать этот интерес, удерживать его, оправдывать ожидания, чтобы посетители сказали: „Вау!“ — и рекомендовали увидеть это всем своим друзьям», — обозначила задачу генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти афишу любых выставок, которые проводятся в Подмосковье.
Здравоохранение
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