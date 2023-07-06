Подмосковье 06 июля 2023, 10:40 Подмосковный пловец Иван Гирев выиграл два золота на 3-м этапе Кубка России Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

Читать 360tv в

Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали высшей пробы на третьем этапе Кубка России по плаванию. Иван Гирев показал лучший результат в двух дисциплинах.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Иван Гирев – серебряный призер Олимпийских игр — 2020, серебряный призер чемпионата мира на длинной и короткой воде, многократный чемпион Европы и победитель на Играх дружбы — 2022. Он выиграл золото на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

Реклама

Соревнования прошли в Иркутске с 4 по 5 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».