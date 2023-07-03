Подмосковье 03 июля 2023, 17:19 Подмосковный пианист Станислав Корчагин стал одним из победителей международного конкурса Чайковского Министерство культуры и туризма МО

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Выпускник Лобненской детской школы искусств, пианист Станислав Корчагин попал в список лауреатов международного конкурса имени П. И. Чайковского, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Финальные этапы состязания проходили в Москве и Санкт-Петербурге, свой талант продемонстрировали 236 музыкантов из 23 стран мира — Коста-Рики, Канады, Венесуэлы, Китая, Великобритании и других.

Исполнители выступали в шести номинациях: фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, медные духовые и деревянные духовые инструменты. Житель Лобни продемонстрировал виртуозную игру, обойдя конкурентов из Южной Кореи, США и многих других стран. На заключительном этапе Станислав исполнил Первый концерт Чайковского и Второй концерт Прокофьева.

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В состав жюри вошли известные артисты со всего мира, педагоги и другие выдающиеся деятели культуры. Гала-концерт лауреатов в Санкт-Петербурге продлился около шести часов, а онлайн-трансляции всего конкурса — 320 часов, собрав около 60 миллионов просмотров.

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