Подмосковный перинатальный центр снова вошел в тройку лучших в стране

Перинатальный центр в Видном третий раз вошел в тройку лучших роддомов России. При составлении рейтинга учитывались активность учреждения, данные по рождаемости и другие критерии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Рейтинг перинатальных центров составили по итогам Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Он прошел в Сочи с 4 по 7 сентября. Эксперты оценивали работу перинатальных центров со всей страны за прошлый год. Видновский стал третьим среди перинатальных центров в России.

«В Московской области работают лучшие перинатальные центры. Не только благодаря технической оснащенности, главная гордость региона — это специалисты. Врачи Видновского перинатального центра проводят уникальные операции по спасению беременных женщин с врастанием плаценты. Ежегодно в его стенах на свет появляется порядка шести тысяч детей», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

В перинатальном центре Видного 230 коек, а также женская консультация на 100 посещений в смену. Для диагностики в медучреждении есть се необходимое оборудование.

В 2008 году перинатальному центру присвоили почетное звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Медучреждение получило это здание первым в регионе. Среди рожениц Видновского центра жительницы не только Подмосковья, но и других регионов России.

Всю необходимую информацию о центре можно узнать по номеру телефона call-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.