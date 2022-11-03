Подмосковный перевозчик выделил для ЦППК 200 автобусов на время ремонта железной дороги в октябре | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:40 Подмосковный перевозчик выделил для ЦППК 200 автобусов на время ремонта железной дороги в октябре

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В Подмосковье Мострансавто предоставило примерно 200 автобусов, среди них были машины как большого, так и малого класса. Транспортные средства везли своих пассажиров по специальным маршрутам на фоне проведения плановых ремонтных работ на железной дороге.

Больше всего автобусов было задействовано именно на Савеловском направлении. Автобусы перевозили жителей и гостей региона до того момента, когда не окончились путевые работы. Теперь сообщение по железной дороге полностью восстановилось. Чтобы воспользоваться услугами компенсационного транспорта, нужно было просто показать разовые билеты или абонементы ЦППК.

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С водителями, которые работали именно на таких маршрутах, проводились специальные инструктажи о том, как правильно соблюдать дорожное движение, как следовать расписанию и заранее составленным схемам. Сами же автобусы прошли необходимое техническое обслуживание перед тем, как выходить на линию.

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