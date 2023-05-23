Подмосковье 23 мая 2023, 23:47 Подмосковный перевозчик «Альфа Грант» проверил работу кондиционеров в более 600 автобусах МТДИ МО

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Подмосковный перевозчик «Альфа Грант» проверил работу систем кондиционирования в более 600 автобусах, сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Специалисты оценили исправность оборудования перед летним сезоном в Одинцове, Можайске и Домодедове.

В рамках подготовительных мероприятий к жаркому периоду сотрудники заправляют кондиционеры фреоном. Также специалисты проводят генеральную уборку и дезинфекцию поручней и контактных мест в салонах транспорта.

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Как отметили в ведомстве, по требованию стандарта транспортного обслуживания населения, согласно распоряжению профильного министерства температура воздуха летом в салоне автобуса не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре воздуха от 20 градусов.

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