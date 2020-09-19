19 сентября 2020, 13:05
Подмосковный пенсионер в 90 лет прыгнул с банджи с высоты более 200 метров
Борис Графов из Домодедова уже в девятый раз прыгнул в Сочи с банджи с высоты 207 метров. Эта заметка была бы ничем не примечательна, если бы не возраст экстремала — ему 90 лет. Об этом сообщила администрация городского округа Домодедово в Instagram.
«Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира и, похоже, не собирается останавливаться», — говорится в сообщении администрации.
Сам Графов заявил, что «когда он летит, то не знает куда, но ощущения прекрасные». Перед прыжком 90-летний любитель адреналина и свободного падения прочитал собравшимся стихотворение, в котором описал весь восторг от своего увлечения.
Платформа Bungy 207 расположена в середине моста Скайбридж. Это один из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире. Внизу протекает река Мзымта.