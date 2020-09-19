Подмосковный пенсионер в 90 лет прыгнул с банджи с высоты более 200 метров

«Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира и, похоже, не собирается останавливаться», — говорится в сообщении администрации.

Сам Графов заявил, что «когда он летит, то не знает куда, но ощущения прекрасные». Перед прыжком 90-летний любитель адреналина и свободного падения прочитал собравшимся стихотворение, в котором описал весь восторг от своего увлечения.

Платформа Bungy 207 расположена в середине моста Скайбридж. Это один из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире. Внизу протекает река Мзымта.