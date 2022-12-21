Подмосковье 21 декабря 2022, 09:18 Директор НИКИ детства назвал состав безопасного сладкого подарка для детей Unsplash

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Советы родителям по выбору сладких новогодних подарков для детей дала директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева. Она рассказала, каким угощениям стоит отдать предпочтение.

«Если говорим про желейные конфеты, то главный компонент таких сладостей — желатин. Он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде. Значит, и пользы в таких сладостях больше, а вреда меньше. Неслучайно их иногда разрешают даже при лечебных диетах. А вот глазури быть не должно — она может оказаться низкопробной», — говорит Одинаева.

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Конфеты для детей желательно выбирать с наименьшим количеством красителей, а лучше — вовсе без них. Сладости ярких оттенков должны насторожить.

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В качестве сладкого подарка подойдут зефир или пастила. Следует обратить внимание на состав: качественный продукт изготовлен на основе натурального яблочного пюре и не содержит сахара.

«Имбирные пряники — традиционная новогодняя и рождественская выпечка, которую обожают взрослые и дети. Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также хорошим дополнением к подарку станут вафли с правильным составом начинки», — добавила Нисо Одинаева.

Ни один новогодний подарок не обойдется без шоколада, но не стоит добавлять его слишком много. Достаточно будет положить одну плитку или несколько конфет.

Новый год — это семейное торжество, которое не ограничивается одними сладостями. Родители должны посвятить это время детям, больше играть с ними в активные игры и чаще бывать на свежем воздухе.

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