Подмосковье 14 декабря 2023, 15:02 Подмосковный педиатр Ксения Гусарова порекомендовала делать массаж младенцам каждый день занятие ЛФК / НИКИ детства

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Физическим развитием ребенка важно заниматься с самого рождения, напомнила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова. Родители могут заложить основные двигательные навыки и сформировать иммунитет младенца, ежедневно выполняя массаж.

«Физическая активность рекомендована детям всех возрастов, как здоровым, так и с особенностями развития. Занятия развивающей гимнастикой мы рекомендуем начинать с двух-трех месяцев», — отметила Ксения Гусарова.

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Мама может освоить комплекс массажа самостоятельно. Хорошо, если до начала занятий она проконсультируется с педиатром, который подскажет упражнения.

Массаж помогает правильно сформировать костно-мышечную систему и играет важную роль в поддержании правильной осанки и координации движений. Также занятия способствуют укреплению сердца и сосудов, улучшая кровообращение.

«Физическая активность играет ключевую роль и в эмоциональном развитии младенцев. Во время занятий ребенок взаимодействует с окружающим миром, развивает социальные навыки, укрепляет эмоциональную связь с родителями. Регулярные упражнения оказывают положительное воздействие на развитие мозга младенца», — добавила врач.

Простые игры, ползание по коврику, плавные массажи и купание в теплой воде — все это отличные способы стимулировать моторику, сенсорику и укрепить здоровье вашего ребенка. Рекомендуется внедрять физические занятия каждый день.

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