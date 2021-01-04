Подмосковный педиатр дал советы по безопасному отдыху с детьми

Новогодние каникулы приближаются к своему экватору. Многие жители Подмосковья предпочитают активный отдых, но при этом им не стоит забывать о безопасности детей. Советами, как провести праздничные дни без последствий, поделилась врач-педиатр Талдомской больницы Светлана Смазнова.

Прежде всего специалист посоветовала не оставлять ребенка в квартире одного без присмотра. Несмотря на то, что в общественных местах много людей, лучше брать детей с собой. Главное — не забывать про маски, перчатки и дезинфицирующие средства, а после возвращения нужно обязательно мыть руки горячей водой с мылом.

Если ребенок совсем маленький, то лучше не ставить его на подоконник и следить, чтобы он не залез туда сам. Также важно закрывать балконную дверь. Маленькие дети очень любопытны и вполне могут отправиться туда на прогулку, если за ними не смотреть.

Запуск пиротехнических изделий могут проводить только взрослые. Нельзя целиться в людей или давать в руки ребенку горящие фейерверки.

Во время каникул стоит напомнить детям школьного возраста правила поведения на дороге для пешеходов: переходить только на зеленый сигнал светофора, сначала посмотреть налево, а в середине дороги — направо.

«Научите детей правильно вести себя на железнодорожном полотне: переходить пути только в специально оборудованном месте. Объясните, что нельзя переходить дорогу перед идущим поездом. Используйте браслеты, значки, школьные портфели, рюкзаки, а также верхнюю детскую одежду со светоотражающими вставками», — отметила специалист.

Очень важны правила безопасности при катании с горок. Совсем маленьких детей не стоит брать на оживленную горку, где есть более старшие. Если ребенок уже катается, то лучше внимательно следить за ним. Лучше, когда один взрослый следит за спуском сверху, а второй ловит внизу.

Лучше не кататься с железнодорожных насыпей и горок около дорог — есть шанс угодить под колеса. Если ребенок заболел, то взрослым лучше не заниматься лечением самостоятельно, а вызвать специалиста.