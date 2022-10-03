Подмосковье 03 октября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber Педагог из Подмосковья вошел в число призеров конкурса «Учитель года России — 2022»

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Один из подмосковных педагогов стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». В пятерке лучших оказался и участник из Московской области, учитель истории школы № 16 Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов.

«Объявлены имена пяти призеров Всероссийского конкурса „Учитель года России — 2022“. В пятерку лучших вошел подмосковный участник — учитель истории школы № 16 городского округа Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов. Он поборется за победу в финале», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Калюгина.

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По ее словам, третий, финальный тур состоится уже сегодня, 3 октября. Имя победителя можно будет узнать уже 5 октября. В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что в области проводится также конкурс «Директор года России», где в числе призеров участник из Московской области. Это директор 16-й школы Ольга Глазнева.

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Ранее стало известно, что учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. О мерах поддержки рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

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