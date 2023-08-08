Подмосковье 08 августа 2023, 10:29 Подмосковный педагог стал финалистом конкурса «Учитель-дефектолог России» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Итоги заочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» подвели. Одним из 10 финалистов стала учитель из Сергиева Посада Валентина Галкина.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, Валентина Галкина работает учителем-дефектологом в школе № 7 в Сергиевом Посаде. Она стала финалистом в номинации «Дефектолог года».

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В конкурсе приняли участие педагоги из 75 регионов. Из них 55 человек подали заявки на номинацию «Дефектолог года» и 64 — на «Логопед года».

Финал конкурса пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

«Ранее Валентина Галкина уже принимала участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году она стала победительницей муниципального конкурса „Самый классный классный руководитель“. Желаем педагогу победы и в этом году, только уже в финале Всероссийского конкурса», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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