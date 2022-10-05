Подмосковный педагог Дмитрий Лутовинов стал учителем года России | 360°

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Подмосковный педагог Дмитрий Лутовинов стал учителем года России

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Завершился масштабный конкурс «Учитель года России». Лучшим стал Дмитрий Лутовинов из Подмосковья.

На всероссийском конкурсе он представил школу № 16 в Орехово-Зуеве, где преподает историю. С победой Дмитрия поздравила вице-губернатор Подмосковья Ирина Калюгина.

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«Дмитрий Лутовинов стал учителем года России! Это суперрезультат, поздравляю. Вся Московская область болела за тебя», — подчеркнула она.

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В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что проводится и конкурс «Директор года России», где в числе призеров — участник из Московской области. Это директор школы № 16 в Орехово-Зуеве Ольга Глазнева.

Ранее стало известно, что учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. О мерах поддержки рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Учителя

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