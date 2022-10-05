Подмосковный педагог Дмитрий Лутовинов стал учителем года России | 360°

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Эксклюзив
05 октября 2022, 12:21
«Пора защитить Украину от всяких придурков». Отец мобилизованного жителя Подмосковья отправил его на службу родине
Здоровье
05 октября 2022, 12:20
Сомнолог Черкасова сообщила, для кого опасна неправильная поза во сне
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Спецоперация
05 октября 2022, 12:17
Более половины бойцов Украины на Луганском направлении оказались наемниками
Спецоперация
05 октября 2022, 12:15
Названа цель ударов ВСУ по Запорожской ТЭС
Подмосковье
05 октября 2022, 12:03
Еще 25 километров дорог отремонтировали в Мытищах
Спецоперация
05 октября 2022, 11:55
«Может быть, вернемся на Запорожскую станцию». Гендиректор МАГАТЭ — о новой поездке в Энергодар
Спецоперация
05 октября 2022, 11:52
ВСУ ударили по гостинице в Херсоне
Мир
05 октября 2022, 11:36
Боррель заявил о возможном согласовании Советом ЕС новых санкций против РФ 5 октября
Подмосковье
05 октября 2022, 11:35
Фестиваль о бережном отношении к электричеству прошел для школьников в Щелкове