Подмосковье 25 ноября 2022, 11:13 Подмосковный парк «Волен» стал лучшим горнолыжным курортом в ЦФО

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Горнолыжный комплекс «Волен-Степаново» в Дмитрове стал лауреатом национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный курорт ЦФО».

Победителей конкурса определили путем онлайн-голосования и выбора жюри. Претендентами на победу стали 300 участников со всей страны, в том числе 155 горнолыжных курортов, 122 отеля и шесть туроператоров. Церемония награждения пройдет в Москве 24 ноября.

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Спортивный парк «Волен» соответствует мировым стандартам туризма. На нем есть профессионально подготовленные трассы, прокат, школа катания, гостиницы и коттеджи, рестораны, магазины и многое другое.

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Всего в этом году на горнолыжных курортах Подмосковья будут работать свыше 100 трасс. Их общая протяженность составит 38 тысяч метров.

Самые протяженные трассы региона расположены на курорте «Сорочаны» в Дмитрове, их длина превышает шесть тысяч метров. Также около четыре тысяч метров составила трасса в «Степаново» и 3,7 тысячи — в «Волен».

Горнолыжный сезон стартует в Подмосковье 25 ноября. Парк «Волен» и клуб Леонида Тягачева в Дмитрове откроются первыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады, спортивные объекты и поликлиники.

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