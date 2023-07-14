Подмосковье 14 июля 2023, 06:00 Подмосковный парк Малевича стал соискателем премии журнала Russian Traveler Министерство благоустройства Московской области

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Одинцовский парк Малевича выдвинули на соискание премии, учрежденной журналом «Russian Traveler». Ее ежегодно присуждают лучшим региональным проектам и практикам в сфере туризма и путешествий. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Парк находится в самом живописном месте Одинцова. Великий русский художник-авангардист Казимир Малевич часто бывал там и вдохновлялся пейзажами.

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С 2019 по 2022 годы парк благоустраивали. Авторы проекта решили сохранить память места, наполнив его художественными отсылками к творчеству художника. В архитектуре используются геометрические формы — квадрат, круг, треугольник, а также зеркальные поверхности. Парк встречает гостей необычной зеркальной входной группой, созданной художником Григорием Ореховым по мотивам знаменитого «Черного квадрата».

В парке также есть необходимая инфраструктура для как для тихого, так и активного отдыха. С начала 2023 года его посетили почти 300 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

Парк Малевича участвует в номинации «Природный объект». Проголосовать за него можно по ссылке до 31 октября 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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