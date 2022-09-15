Подмосковный отель стал победителем премии АРХИWOOD-2022 | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковный отель стал победителем премии АРХИWOOD-2022

Читать 360tv в

Рекреационный комплекс LES Art Resort под Рузой выиграл на престижном конкурсе отелей из дерева АРХИWOOD-2022. Отель стал лучшим по мнению общественности.

Реклама

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что премия АРХИWOOD-2022 оценивает архитектурные проекты из древесины, введенные в эксплуатацию с 2017 по 2022 год. Из 52 заявок было отобрано несколько, после чего объявили общественное голосование, которое длилось с 1 по 13 сентября. В итоге LES Art Resort был признан безоговорочным победителем в номинации «Лучший отель из дерева».

Подмосковный LES Art Resort — это большой комплекс, состоящий из главного здания, многофункционального центра, бассейнов, спортивных площадок, вилл и таунхаусов, расположенный в экологически чистом округе Руза. Концепция клуба предполагает качественный отдых в окружении невероятной природы Подмосковья.

Конкурс проходил при поддержке Ростуризма. В 2022 году вручение премии АРХИWOOD-2022 прошло в 13-й раз.

Этим летом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможностях туризма в регионе. Подходящие локации он посоветовал выбирать на сайте welcome.mosreg.ru, где собрана информация о сотнях отелей, вилл и гостевых домов, а также о том, что стоит посмотреть в каждом городе Московской области.

0 0 0 0 0 0