04 июля 2023, 14:46
Подмосковный отборочный этап чемпионата по профмастерству стартовал 3 июля
Отборочный тур всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы» стартовал в Подмосковье 3 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Предварительный этап соревнований проходит в 25 регионах России, за высокие места борются более 280 студентов из 50 субъектов страны по 11 категориям.
В Подмосковье конкурсные отборы чемпионата пройдут в Техникуме имени С. П. Королева, Раменском колледже и дорожно-строительном техникуме. Также мероприятия примут Подмосковный колледж «Энергия» и Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова.
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Кроме того, в Московской области впервые проводят соревнования по проектированию нейроинтерфейсов, охране труда, управлению складированием, сельскохозяйственным биотехнологиям, мобильной робототехнике и облачным технологиям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за успехи на конкурсах. В этом году 375 ребят из региона стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат.
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