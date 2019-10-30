«Изменить систему». Подмосковье поделилось опытом в медицине с участниками Госсовета

В Калининградской области началась подготовка к заседанию президиума Государственного совета. Тема встречи — задача субъектов России в сфере здравоохранения. Подмосковье рассказало о своем опыте в этом вопросе.

Источник фото: пресс-служба правительства МО

В центре «Янтарь-Холл» в Светлогорске собрались несколько десятков глав регионов. Уже второй день политики устраивают мозговой штурм и обсуждают вопросы, связанные с российской медициной: как повысить доступность и качество, увеличить число сотрудников, внедрить новые технологии. Кстати, на сей раз заседание Госсовета проходит в необычном формате. Например, главы регионов отрабатывали практические навыки — учились оказывать первую медицинскую помощь на манекенах.

«В прошлый раз мы учились асфальтировать, сейчас оказывать первую помощь. Дело не в игре, а том, что ты понимаешь детали, как устроены процессы. Это тоже полезно. Любознательность и дополнительные навыки всегда полезны человеку», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Что касается медицины в Подмосковье: ведется большая работа по цифровизации системы здравоохранения. И благодаря новым технологиям уже сократились очереди в поликлиниках.

«Мы стараемся внедрить самые новаторские идеи. Главная, ключевая задача — это цифровизация всех мероприятий, связанных и с первичным звеном, и с высокотехнологичной помощью. Мы очень активно внедряем цифру, электронные карточки, прозрачность полная — как работает врач, как к нему записаться, сколько принимает врач, как работает оборудование. Все это ведет к повышению эффектности», — рассказал на заседании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Разумеется, больницы и поликлиники должны соответствовать современным требованиям. Для этого в регионе учреждения капитально ремонтируют, а по мере необходимости строят новые.

«У нас каждый день в поликлиники приходит 80 тысяч взрослых и 40 тысяч малышей — и, соответственно, форма и содержание должны соответствовать», — добавил Воробьев.

Источник фото: пресс-служба правительства МО

Новым кадрам — новая квартира

Регион также работает на привлечение новых специалистов. В дефиците сейчас офтальмологи, неврологи, эндокринологи, поэтому кадры просто необходимы. «Мы открываем специальные программы, которые на муниципальном уровне еще и сопровождаются выделением жилья. Стараемся изменить систему здравоохранения — сделать ее удобной, надежной, качественной», — отметил глава Подмосковья.

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В Подмосковье существует специальная программа социальной ипотеки, смысл которой заключается в том, что молодой специалист получает квартиру бесплатно, а платит только проценты по кредитам. И такая программа пользуется большой популярностью.

Вручение свидетельств на соципотеку. Источник фото: телеканал «360»

«Мы 300-350 квартир даем по этой программе. Плюс еще муниципальные власти, глава муниципалитета включен в эту работу. Он отвечает, чтобы ликвидировать и не допустить дефицита особенно узких специалистов», — пояснил Воробьев.

Впереди участникам встречи предстоит обсудить и доработать все предложения. А уже в четверг, 31 октября, заседание Госсовета проведет президент России Владимир Путин.