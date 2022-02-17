Подмосковный опыт переработки мусора применят в Краснодарском крае

Активисты из Краснодара посетили комплекс переработки отходов «Храброво» в Московской области. Он находится в Можайске. Гостям показали все этапы сортировки мусора и технологии, помогающие получать вторсырье.

Комплекс «Храброво» принадлежит компании «РТ-Инвест» — она построила в Подмосковье уже четыре современных КПО. Вскоре их мощности увеличат вдвое.

Опыт компании „РТ-Инвест“ будет использован для создания аналогичной инфраструктуры и в Краснодарском крае пресс-служба «РТ-Инвест».

Делегации из Краснодара показали весь процесс — от въезда мусоровозов на КПО и их разгрузки до отбора вторсырья. Они положительно оценили работу и эффективность предприятия.

Но когда-то вместо современного комплекса по переработке отходов был мусорный полигон — его, как и все остальные в Подмосковье, давно закрыли.

На рекультивацию в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом ранее сообщили в Мособлдуме.

На смену мусорным полигонам теперь пришли современные комплексы переработки отходов. Таких в регионе сейчас 11.

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, в 2018 году принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже сейчас Подмосковье называют российским лидером по темпам и качеству ее проведения.