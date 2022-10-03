Подмосковный опыт мониторинга борщевика из космоса рекомендовали внедрить по всей России | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный опыт мониторинга борщевика из космоса рекомендовали внедрить по всей России

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Региональные практики Подмосковья по сельскому хозяйству и продовольствию отобрали в Минэкономразвития вместе с АСИ. Из 82 практик, которые сочли лучшими в стране, оказалось 11 подмосковных.

«У Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья передовой опыт в проведении космомониторинга земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения биологической безопасности территорий бывших скотомогильников. Решения, предложенные нашими аграриями, могут помочь оптимизировать эти процессы в регионах», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения позволяет дистанционно контролировать больше 1,2 миллиона гектаров сельхозугодий. Можно также выявить случаи нецелевого использования земель и места, которые заросли борщевиком Сосновского. Программа проводится Минсельхозпродом и ГКУ МО «Центр агропромышленного развития» совместно с «Институтом космических исследований земли».

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В Подмосковье также действует программа, которая ликвидирует неиспользуемые скотомогильники с четко определенным порядком работ и полномочиями ответственных лиц. Благодаря настолько четкому алгоритму только за прошлый год на территории региона удалось ликвидировать 18 неиспользуемых несибереязвенных скотомогильников, в хозяйственный оборот введено 7200 земель. За этот год удалось ликвидировать уже 25.

Ранее космическая съемка поможет следить за борщевиком в Подмосковье. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Такая фотофиксация, по его словам, улучшит контроль за посевными землями.

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