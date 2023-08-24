Подмосковье 24 августа 2023, 09:47 Подмосковный оператор «РТ-Инвест» запустил новый проект по обмену вторсырья на скидки за ЖКУ Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Новый проект по приему вторсырья запустили в одном из жилых комплексов Подмосковья. Инициатором выступила компания «РТ-Инвест», курируемая Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Один из экопунктов, расположенный в Мытищах, принимает от жителей пластиковые бутылки и алюминиевые банки в обмен на коммунальные скидки. Эти бонусы можно использовать при оплате услуг управляющей компании. За пластиковую бутылку полагается пять баллов, за алюминиевую — 10. Каждые пять экобаллов эквивалентны одному рублю. С начала действия акции жители ЖК накопили уже 40 тысяч баллов. Главное условие — сдавать вторсырье именно в этот аппарат.

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Компания «РТ-Инвест» изучит опыт пилотного проекта и примет решение о расширении участников акции. Если опыт окажется удачным, к проекту будут привлекать и другие управляющие компании Подмосковья.

Общая сеть экопунктов «РТ-Инвест» сейчас насчитывает 567 устройств. В Мытищах находится пока единственный фандомат, расположенный непосредственно на территории многоквартирного дома. Остальные находятся в парках, скверах, школах, спорткомплексах и магазинах. По оценкам экспертов компании, каждые 10 секунд в один из пунктов приема сдается банка или бутылка. Такая тара уже готова к переработке, из нее производят новые банки и бутылки, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы, автозапчасти и многое другое.

Все мусорные полигоны в Подмосковье закрыли еще несколько лет назад, сегодня идет процесс восстановления поврежденных земель. В этом помогает федеральная программа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.