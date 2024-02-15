Подмосковье 15 февраля 2024, 17:07 Подмосковный оператор по обращению с ТКО «Хартия» вывел почти 170 мусоровывозящих машин в условиях снегопада пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хартия» перешел на усиленный режим работы в 12 городских округах Ногинского кластера из-за ухудшения погодных условий. В сборке и транспортировке ТКО задействованы более 168 единиц спецтехники, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Жителям региона также напомнили о недопустимости парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок, поскольку это нарушает график вывоза мусора.

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«Просим автовладельцев не оставлять свои автотранспортные средства там, где они мешают проезду мусороуборочного транспорта и других специальных служб», — подчеркнули в Министерстве ЖКХ.

За парковку в непосредственной близости от контейнерных площадок предусмотрены штрафы как для физических, так и для юридических и должностных лиц. При этом каждый житель Подмосковья может сообщить о нарушении с помощью приложения «Добродел».

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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