Подмосковье 30 января 2024, 17:52 Подмосковный оператор МСК-НТ превысил показатели по вывозу мусора на 10% в январе Министерство ЖКХ Московской области

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Оператор МСК-НТ весь январь работает в усиленном режиме. Так, общий объем вывезенного за месяц мусора превысил показатели на 10%. Сами жители вынесли примерно на 20% больше мусора в длинные новогодние и рождественские выходные — с 1 по 8 января объем составил около 76 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов.

Логистические службы регоператора увеличили график работы спецтехники на два-три часа. Теперь мусоровозы работают до 23 часов. При необходимости на проблемных точках сбора делают двойной вывоз.

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Представители компании отмечают, что зачастую припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили препятствуют своевременному вывозу мусора.

Обильные снегопады также входят в число факторов, затрудняющих вывоз отходов зимой. Если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, диспетчеры МСК-НТ оперативно связываются с оперативными службами городских округов и информируют о необходимости расчистки проездов и площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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