Подмосковье 04 марта 2024, 14:45 Подмосковный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 407 тысяч кубометров отходов в феврале Фото: Министерство ЖКХ Московской области

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Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 407 тысяч кубометров отходов в феврале. В Министерстве ЖКХ Московской области заявили, что это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Алексинском кластере за месяц собрали почти 126 тысяч кубометров, что на 11% выше прошлогодних показателей. Всего в феврале с территории двух подмосковных кластеров, которые включают в себя Люберцы, Раменский, Жуковский, Бронницы и другие округа направили более 533 тысяч отходов на КПО.

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Напомним, в зоне обслуживания регоператоров более 1,3 миллиона человек и десять тысяч предприятий. Жителям Подмосковья напоминают, что отходы вывозят с контейнерных площадок строго по графику. Чтобы мусоровозы могли выполнить работу, водителей просят не парковать транспорт вблизи контейнерных площадок.

В ведомстве также напоминают, что несанкционированное размещение строительного мусора может привести к перенакоплению на контейнерных площадках. По закону вывоз такого вида отходов нужно заказывать у лицензированных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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